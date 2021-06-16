全球海運服務需求大增，而海運產業量體龐大，但卻急需技術上的創新。在後疫情時代，貨運服務需具備彈性與效率，而對於長期使用傳統溝通和管理方式的海運產業來說，無疑是一項大挑戰。海運新創BlueX Trade技術長暨首席工程師鍾凱文表示，透過AWS雲端建置全球首個航運商數位化整合平台（Freight Commerce Platform），簡化貨運預訂流程體驗，可幫助客戶搜尋和訂購貨櫃，而其動態定價（Dynamic Pricing）服務協助海運公司更精準制定貨櫃價格。該平台將流程數位化，使貨運公司能夠更準確地預測運輸需求、實施定價結構並將貨運預訂效率提高最多達10倍。

BlueX Trade成立於2018年，總部設立在美國與台灣，是第一家針對航運產業做的SaaS服務平台。鍾凱文說，全球前10大航運業者，有三家就在台灣，若鏡頭聚焦至亞洲，則亞洲航運業者中，有七家業者都在台灣，是這台灣航運產業很大的優勢，也是BlueX Trade將總部設在台灣的原因之一。

鍾凱文說，航運業者碰到的挑戰主要有三大項，一是業者普遍使用傳統的IT系統架構，導致營運效率低落。多數業者20、30年前就開始建構系統，而因為系統老舊，就需要花更多資金與成本去維護。

第二，海運業者的客戶遍及全世界，在尚未使用雲端技術之前，需要花上大筆費用在全球各地建置機房，除了執行反應無法很快以外，也較難快速部署創新。最後，大型的網路攻擊事件，也容易造成海運業者營運上的損失。

鍾凱文表示，BlueX Trade運用AWS的全球基礎設施以及雲端服務，包括機器學習、資料庫與分析，可以幫助橫跨上千條國際運輸航道的上千家客戶提供高效率、透明的數位化運輸和管理服務。

舉例來說，運輸公司需要靈活應對不斷變化的客戶貨運量需求，之前使用紙本文件、電子郵件和電話等傳統方式進行日常營運和溝通，確認一筆貨櫃訂單可能需要耗時至少兩天的時間。BlueX Trade提供的白牌解決方案，可幫助貨運公司的訂單流程從數天縮短至數分鐘。

鍾凱文說，為幫助海運業者快速針對市場對貨櫃需求制訂貨櫃運輸價格，BlueX Trade透過Amazon SageMaker機器學習解決方案，開發動態定價服務。

Amazon SageMaker是一款協助資料科學家和開發人員快速準備、建置、培訓和部署高品質機器學習模型的AWS全受管服務。動態定價服務可以根據貨運需求快速配對貨櫃箱供應，將訂單確認時間從傳統方法的兩天縮短到少於10分鐘，並分析全球物流供給的趨勢和預測各地對貨櫃需求的變化，幫助客戶部署動態定價模型，計算出如何調配貨櫃才能賣出最多的艙位等訊息，從而幫助海運業者提升預計約300％的作業效率。

BlueX Trade也正在計畫加深使用最新發佈的AWS機器學習服務，以及採用IoT物聯網技術，進一步優化數位化整合平台，新增全球貨櫃定位追蹤及貨櫃環境溫度檢測等功能。