日前，航警局警員陳以倫發表考取研究所錄取心得時，因為提到過去他「基本上每天都是在過退休生活」，誇大言論引發各界抨擊，警政署因此今（16）日將其免職，並取消他研究所複試資格。不過消息一出，網友又掀起一陣熱議，許多人譏笑「講實話也被炒」，直呼懲罰太扯，未來行政訴訟還有得打，連律師葉慶元都在臉書發聲，坦言「這麼重的處分，可能不會受到法院支持。」

航警局第一個施打AZ疫苗的警員陳以倫，因為過去7年日子過太爽，一夕間樂極生悲，暗指航警局超好混的浮誇言論，備受外界抨擊，即使出包後，他火速撤貼文、公開道歉，但全部為時已晚，不僅航警局日前先送上一支記過，將其調離原有職務，今日中午，警政署祭出重懲，直接以2大過將其免職，警察大學也宣布取消其碩士班考試複試資格。

1名航空警察局安檢大隊陳姓男子，自爆「航警局爽生活」，據悉航警局長林順家仍為此震怒，警局也將懲處記過1次並調整職務。（圖／翻攝臉書）

陳以倫遭遇一連串懲罰的訊息曝光後，PTT也跟著熱議起來，許多人覺得這就是人在福中不知福的現世報，紛紛表示「做人不要太自滿」、「這就叫過太爽不知低調」、「低調爽就沒事了硬要炫 笑死」、「陰間講實話的案例」。

可也有鄉民認為警界懲罰沒標準，忍不住開酸「共產國家喔？說實話也被炒，笑死」，還有人提到「這直接免職就太誇張了，一堆犯罪的也沒這麼嚴格。」並舉例先前警政署長陳家欽愛將張博鈞涉酒駕的案件，稱他列管未滿3年，事後竟然就調升為刑大司法組長；此外還有台中市警局交通大隊吳姓警官，曾性侵警大女實習生，行政究責不過判休職，也沒被免職，反觀今日的陳以倫，不過說了大實話，卻落得如此下場，因此該網友提出建言，表示「講真的直接調他去雙北一級戰區，蹲好蹲滿痛苦幾十年都比較好」，最後更研判「我看行政訴訟應該是有得打了。」

對此，國民黨考紀委員會主委、前北市府法規委員會主委葉慶元則在個人臉書發文，指航警「樂極生悲，公開航警局過太爽，洩漏國防以外機密？」但話鋒一轉，他坦言「這麼重的處分，可能不會受到法院支持。年輕人，就是太衝動了！」

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