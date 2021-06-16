警方歷經一年多蒐證調查，兵分多路，將蔡姓夫妻檔犯嫌等9人拘提到案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

醫療保險詐欺案件雖層出不窮，但以高額自費施打「靜脈注射人類免疫球蛋白」詐保罕見。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查扣教戰手冊、記帳單及金融卡等贓證物，經法院核准裁定扣押金融帳戶1654多萬元、證券及房產等不法所得。（民眾提供／盧金足台中傳真）

詐保成員自製教戰手冊，明知並未罹患需透過施打「IVIG」等方式治療的「自體免疫系統疾病」，竟預先投保多家人壽保險公司。（民眾提供／盧金足台中傳真）

濫用醫療資源 中打破獲「靜脈注射人類免疫球蛋白」詐保上億元

詐保集團頻繁偽病就醫，牟取上億不法高額理賠，難逃法網。刑事警察局中部打擊犯罪中心16日宣布破獲以蔡女為首的保險詐欺集團，利用健保住院自費施打高額的「靜脈注射人類免疫球蛋白」療程，向多家壽險公司詐領保險理賠金，近3年詐騙理賠金額高達1億5826多萬元。

警方歷經一年多蒐證調查，兵分多路，將蔡姓夫妻檔犯嫌等9人拘提到案，查扣教戰手冊、記帳單及金融卡等贓證物，經法院核准裁定扣押金融帳戶1654多萬元、證券及房產等不法所得，警詢後依涉嫌刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例等移送台中地檢署偵辦。

刑事局偵六大隊副大隊長廖水池表示，警方接獲情資，查出40歲蔡女為首的保險詐欺集團成員，以健保住院自費施打高額之「靜脈注射人類免疫球蛋白」（IVIG」）療程，向多家壽險公司詐領保險理賠金，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方從衛生福利部中央健康保險署提供資料分析，發現蔡女等9人，自2018年起為詐領保險金，明知自己並未罹患需透過施打「IVIG」等方式治療的「自體免疫系統疾病」，竟預先投保多家人壽保險公司。

該詐保集團再前往中、南部地區台中榮民總醫院等各大醫院，向醫師誆稱罹患「自體免疫系統疾病」，需自費施打免疫球蛋白針等醫療，短期內不斷以健保身分住院並自費治療，再向各該保險公司申請副本醫療理賠。

專案小組歷經一年多蒐證調查，向財團法人金融法制暨犯罪防制中心調閱理賠資料，彙整該詐保集團近3年詐騙理賠金額高達1億5826多萬元，刑事局偵查第六大隊(第三隊)會同台北市警察局、台中市警察局、高雄市警察局及嘉義市警察局等單位拘提蔡姓夫妻檔犯嫌等9人到案。

警方並在場查扣詐保教戰手冊、記帳單、存摺及金融卡等贓證物，並經法院核准裁定扣押金融帳戶約1654多萬元、名下證券及房產等不法所得，警詢後依涉嫌刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例等移送台中地檢署偵辦。

醫療保險詐欺案件雖層出不窮，但以高額自費施打之「靜脈注射人類免疫球蛋白」在我國健保給付IVIG治療疾病項目僅有9項且有嚴格標準，因「IVIG」製程不易，每100cc 血液約僅 萃取1公克免疫球蛋白G，稀有且珍貴，除可治「自體免疫系統疾病」外，尚可調節因SARS病毒及血栓所引起傷害。

警方呼籲，醫療保險及全民健保制度是國人權益，頻繁偽病就醫不法牟取高額理賠，不僅傷害醫療保險制度善意，嚴重侵害需要IVIG 治療國人權益，民眾千萬不要以身試法。