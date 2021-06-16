中市朱姓女子，日前向中市警局霧峰分局內新派出所報案指她的機車遺失，找了好幾天都找不到，存摺、提款卡、證件都在機車裡，失去它沒辦法生活，連防疫補助款也沒辦法領，員警動員尋找均未果，最後竟在豐原找到，幫她紓解了眼前的生活困境。

朱女日前向內新所報案指出，她的機車遺失，證件、提款卡、存摺、等等都在機車內一起遺失，沒法領錢，生活費無著落，雖有補助款也領不出來，甚至連鑰匙都在裡面，有家歸不得，自己也找了多日，都找不到，希望警方能幫忙協尋。

內新所長張世杰，發現朱女多日至所報稱機車遺失，聽到她的處境，立即自掏腰包幫她買便當果腹，朱女雖稱其機車在黎明路附近遺失，但員警多次前往尋找均未果，懷疑可能失竊或其他原因，再者朱女有輕度智能障礙，覺得她也有可能記錯位置，於是利用警察局科技偵防平台查詢，發現朱女於5月底在豐原區向陽路曾經暈倒被送醫，研判機車在附近的機率很高。

張世杰立即帶領警員盛軒豪及朱女前往附近尋找，果然判斷沒錯，在20公里外的豐原區向陽路上，終於找到了朱女的機車，看到自己的愛車，朱女喜出望外，嘟嚷著終於可以回家了，讓員警都感到非常欣慰。

霧峰分局長陳家銘表示，該女子雖記不起來機車停放位置，警方秉持為民服務精神，鍥而不捨替其尋回機車，也找回生活所需物品，是人民保母的最佳寫照。也請民眾停放汽機車時可使用手機拍照紀錄或是記住周邊固定目標物，以免忘記停放位置。