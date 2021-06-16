透過多元入學，高職生也能進入普通大學就讀，明道中學高職部美工科應屆畢業生柳皓尹、木村芳禎兩位同學，勇敢追夢，今年透過多元入學管道，展現三年的美學專業技能，擊敗眾多普通高中，成功錄取了國立清華大學藝術與設計學系。

「不要害怕與高中生競爭」明道中學2位就讀高職部美工科的同學柳皓尹及木村芳禎，憑藉著自身的專業技能，透過多元入學方案，錄取了國立清華大學藝術與設計學系，其中柳皓尹同學，從小在花店長大，耳濡目染中，傳承了家族花藝技術。曾榮獲亞洲區世界技能競賽青少年組「花藝類」銀牌，擁有國際競賽經驗與視野，希望將自己的花藝技術與多方工藝設計結合。並且鼓勵學弟妹們：「要堅定自己的目標及選擇。」

木村芳禎則參加學測、統測等，嘗試所有升學管道，只為追求自己心目中的理想校系。她說，除了自己的美工及學科專業外，要善用「從生活中學習」。在高職這三年她曾擔任「大師在明道文藝復興」導覽志工，因而更加熟悉西洋美術史。另外，她發現設計相關校系都很重視英文能力，自己也透過看外國影集、戲劇來學習語言。她知道高職生進入普通大學，要比別人更加努力，但也鼓勵學弟妹們：「不要害怕與高中生競爭！」

明道中學校長汪大久表示，現在，無論是大學或科大皆願意用更多元的管道，選拔最合適的學生來就讀。同學們只要能找到自己的目標，不用害怕挑戰，加上學校與親師生的相互合作，就是大家最強而有力的後勤支援。