歌手一綾（左）主持新市公所臉書直播宣傳白蓮霧產銷。（新市區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南新市是白蓮霧的故鄉，今年受疫情影響，原定的白蓮霧節市集活動取消，改以其他方式宣傳，新市公所今天上午舉辦臉書直播活動，邀請在地名人歌手一綾與白蓮霧產銷班農民一起推廣新市白蓮霧，觀看人數多達4000多人，準備的200盒白蓮霧熱銷一空。

新市區長譚乃澄表示，新市白蓮霧的復育已邁入第18年，去年與今年均受到新冠肺炎疫情的影響，白蓮霧節無法如期舉辦，故改變活動的舉辦形式，希望透過名人行銷來增加白蓮霧的熱度，今日直播有在地名人歌手一綾的相助，粉絲的熱情參與，觀看人數超乎預期，公所也打算好好利用臉書直播來宣傳新市。

本次的臉書直播活動，由一綾擔任主持人，介紹新市白蓮霧復育過程及特色，並訪問白蓮霧產銷班果農，包括阿堂古早味鄭明堂里長、新市昆隆果園王昆隆農友及新市永豐果園林永豐農友，與農果暢談復育白蓮霧的心路歷程。

直播中並與民眾做有獎徵答互動，公所提供10組精美獎品贈送給最先答對的民眾，藉此機會公所也針對新冠肺炎防疫、登革熱防治、節水、節電等對民眾宣導，最後在主持人一綾高歌代表新市白蓮霧歌曲的美妙歌聲中，為新市區公所首次的直播劃下美好的句點。

新市公所表示，因為都市開發的影響，白蓮霧老樹的數量逐漸減少，1993年時白蓮霧老樹原有88棵，到了現在更只剩下43棵，白蓮霧實在是相當珍貴的台灣農產品，可以說是像綠寶石一樣稀有的水果，雖然今年白蓮霧節受到新冠肺炎的影響，無法如期舉辦，公所對於推廣新市白蓮霧仍不餘遺力，公所透過臉書直播方式行銷白蓮霧，請大家大力支持，相關購買資訊請搜尋臉書「新市白蓮霧產銷班」。