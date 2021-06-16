陳時中記者會淡回女記者「妳很敏銳」 PTT鄉民嗨翻

衛福部長陳時中今天（16日）在記者會宣布，後天起開始配送第二批莫德納疫苗共6萬3000劑，媒體女記者發問「此舉是否意味第二批莫德納疫苗即將抵台？」，陳時中僅淡淡回答「妳很有敏銳度」就不再多說。不過PTT鄉民也很敏銳，都有注意到這一題，立即引爆熱烈討論？

我國向美國莫德納公司採購505萬劑疫苗，今年5月28日首批15萬劑抵台後，已在6月12日起陸續開放接種，提供給第一線醫護人員施打。原本指揮中心預留第二劑疫苗的量，今天陳時中宣布提前於後天配送下去。

對此，有女記者提問，此舉是否意味著第二批莫德納疫苗即將抵台？陳時中僅淡淡回應「妳很有敏銳度」就pass這題了。有網友看到直播，立即在PTT發文「妳很敏銳 在暗示啥呢」，「究竟只是大家想太多，還是待會又有班機準備起飛呢？」，也引發鄉民們熱烈討論。

眾鄉民紛回：「來自美國阿爸的善意要出現了嗎」、「不正面回答任何問題」、「我最討厭像你這樣直覺敏銳的小鬼惹」、「他真的是官腔王」、「不敢直說，是怕一堆人開始等不去打AZ吧」、「下回分解 是不是很刺激」、「就是要到貨了」。