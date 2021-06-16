陳冲16日發文建議，台灣應比照歐盟推出「數位身份皮夾」來進行數位身份認證，對此他分析，歐盟推出數位身份皮夾，為人民、企業提供數位身分，以證明各種個人屬性，例如，綁定駕照、文憑、銀行帳戶、報稅、甚至醫療病歷等，運用廣泛，可結合各種公私服務，在台灣推出數位身份認證時，值得台灣借鏡。

陳冲引述歐盟說法指出，這一「數位身分皮夾」將允許所有歐洲民眾，得在無需使用私人身分證明，或在不必要提供個資情況下，使用各種線上服務。最重要的是，這一數位身分皮夾，符合歐洲個資保護規定(GDPR)，歐洲人可完全追蹤、掌控其所分享的數據去處，也可以剔除不願納入皮夾的個資，對此歐盟執委會亦希望這項數位身分皮夾能在2022年九月正式推出。

陳冲認為，國人先前苦於各種憑證的提供，例如自然人憑證、金融憑證、工商憑證、健保卡、數位身分證(擬議中)等，功能又都很陽春，等疫情來臨時又有實聯制、台北通、1922簡訊實聯、QR code掃描等，一時無所適從，倘若比照歐盟作洲，每個人都有全功能，像歐盟所推出的數位身份皮夾作為數位身份證，那麼不論報稅憑證或實聯制都不是問題。