本土疫情仍嚴峻，但不少綠營側翼仍大肆攻擊雙北2位市長。新北市長侯友宜日前表示，近期接獲蔡英文總統致電，特別向總統善意提醒，「國難當頭，請總統約束底下的人」。對此，媒體人韋安坦言，新北市民進黨團寧願用口水戰，把新北的防疫戰製造缺口，也要先把侯友宜搞垮，結局實在無言。

韋安15日在臉書就綠營攻擊侯友宜防疫不力一事回擊，他指出，這波6都配發疫苗，新北8.3萬劑，高雄8萬劑。新北403萬人，高雄277萬人，新北每萬人配發量206劑，高雄則為289劑，後者是前者的1.4倍，而新北是疫情重災區。這些顯而易見的不公平，綠營民代怎麼不向中央抗議，為新北爭取公平的疫苗配額？

再者，新北市75歲以上在籍長者有20幾萬，本次8.3萬劑疫苗扣除長照、洗腎機構，僅剩5萬多劑，疫苗數量遠遠不足，所以才以85歲以上在籍長者優先施打，不在籍長者後補打第二波（6/18起）。這是不得以的措施，難道要讓在藉和不在籍的老人們搶成一團？

最後，韋安強調，新北採分區、分里、分時段、分流施打方式執行，由里長主動通知在籍長前往施打疫苗。如果把沒有在冊非在籍長者（新北的比例非常高），也混入到第一波施打行列，結果一定混亂，根本就會造成群聚災難，誰都無法好好打。

從這件事來看，新北市民進黨團哪裡是「好心」監督？侯友宜在防疫苦戰，消滅病毒。而綠營民代真在意市民的死活嗎？還是只顧打垮、消滅侯友宜先？