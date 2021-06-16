2年前與「浩角翔起」已婚成員阿翔爆出不倫戀的女星謝忻，演藝事業受到重挫，好不容易走過低潮，如今正慢慢重返演藝圈，不料又遇上疫情，工作又得暫停，謝忻受訪透露，如今僅靠業配工作苦撐，而感情方面，低調呵護戀情的她難得鬆口談男友近況，只求「平穏平安就好」。

有別於阿翔疑似為了小孩們搬新家，從松山區搬到中山區，謝忻仍住在南京東路上自購的16坪、1200萬小套房，她接受《三立新聞網》專訪，透露因為防疫關係，最近通告都暫停，只能靠平均一個月4到5支的業配在撐，但光房貸一個月就5萬元，所以日子也是苦哈哈。

但謝忻認為，自己雖然收入跟之前比，少了很多，但她沒出門又省吃儉用，開銷相對低，不打算去申請紓困金，自認生活已經很幸福，所以該把紓困金留給更需要的人，只是在家宅了一個多月，真的有些悶，大喊：「好想錄影喔！」。

至於跟阿翔切割乾淨後，她去年底吐露有「正在了解中的人」，是透過爬山相識，也穩定交往半年了，謝忻如今難得鬆口談起圈外人男友，表示感情沒因疫情增溫或降溫，跟平常一樣，沒什麼事就也不怎麼吵架，男友還是要上班，她就是在家，「平穏平安就好」。

倒是衛生習慣因為疫情有了很大的改變，謝忻說自己開始有潔癖，如今媽媽因防疫不准她回基隆老家，她自己住台北，防疫超徹底，天天刷馬桶、浴缸，以前的她不是這樣的，東西都亂放，曾經亂到床上沒地方睡，但因為現在關在家沒事做，她只能打掃，如今房子跟樣品屋一樣乾淨，她天天擦地擦到感覺快有強迫症，笑稱：「我媽要是知道我得這種病，她會感動到淚流滿面吧！」。

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