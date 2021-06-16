台中市16日公布新增1名本土確診案例，為27歲線上英語課程業務員（案13409），該名男子為龍井區家庭群聚首例78歲奶奶的鄰居，兩家已知6人確診。（台中市政府提供）

台中市政府也公布確診者相關足跡。（台中市政府提供）

台中市16日公布新增1名本土確診案例，為27歲線上英語課程業務員（案13409），該名男子為龍井區家庭群聚首例78歲奶奶的鄰居，先前已被匡列為相關接觸者6月7日解隔離後，14日卻出現症狀確診；目前匡列父母及女友居家隔離共採檢，已知其父母採檢為陽性；對該案，台中市政府研判龍井區大肚自強市場有風險，將成立前進指揮所明起進行社區快篩。

台中市衛生局長曾梓展指出，台中市6月1日出現龍井區家庭群聚案一家三口78歲媽媽、79歲爸爸和女兒陸續確診，16日確診的這名27歲男子是該家庭的鄰居，為27歲從事線上英語課程男業務員，自5月21日開始居家辦公，23日曾與鄰家確診奶奶共乘一台車至大肚自強市場購物，31日鄰家奶奶確診他被匡列為接觸者，6月1日PCR檢驗陰性，於5月31日至6月6日居家隔離。

但該案6月7日解除居家隔離後，曾到喜利廉沙鹿門市，8日曾赴大肚自強早市，10日曾至全聯福利中心龍井沙田店，14日後開始出現不適症狀，15日騎車至醫院就診，經PCR檢驗確診。

該案也匡列父母及女友三人居家隔離並安排採檢，目前已知其父母PCR陽性，未領到全國編號可能明天會成為新增個案，而其女友5月底曾到台北，但PCR陰性，因而衛生局強烈認為該男一家三口確診與鄰家奶奶傳播鏈關聯性較大，也懷疑大肚自強市場周邊有社區感染風險。

台中市長盧秀燕強調寧嚴勿鬆，因而17日將到龍井成立前進指揮所，會有兩個快篩點，針對個案的居家周遭、自強市場周遭的人進行快篩。