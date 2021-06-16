全島一命！綜藝天王捐11萬原篩劑 吳宗憲：越是困境我越要挺身而出

台灣疫情嚴峻，演藝圈許多有愛心的藝人紛紛募款集資，為家鄉出一份心力，綜藝天王吳宗憲近日更以PGTalk執行長身分，豪砸約3千萬元買11萬份普篩劑，除了親自天天實測，更忍不住喊話「全島一命」，盼每個人能保護自己也保護別人。

吳宗憲日前透過副業PGTalk執行長身分，大方捐出11萬普篩劑，只為了替社會盡一份心力，今（16）日他也出面講述整件事因果，他認為「全島一命，台灣是我們的家，希望是一個安全的家」；對於普篩劑他也補充說，目前自己捐出的普篩劑價值約2、3千萬元，多少錢不是重點，每個人拿到就可以自己篩檢才是最重要的。

另外吳宗憲也透露，捐出的普篩劑本來是做生意使用的，但台灣疫情升溫，看到各地區確診和死亡數覺得不妙，和股東商量後便決定捐出；他還特別介紹如何使用普篩劑，「放進嘴巴裡面越深越好，大概2.5公分處，轉動五圈後放到溶劑裡面壓一壓溶解，等2分鐘後倒進去試劑，出現1條線就陰性，2條線就是陽性要再去做PCR」。

有趣的是，吳宗憲還說自行普篩比浣腸還容易，目前普篩劑已交由各區里長，「身體沒發病一樣篩得出來身體有病毒，預防勝於治療，希望國人更健康」。而對於政府已開放85歲以上長者能優先施打疫苗，吳宗憲的爸媽以高齡90歲，但他卻透露他們都放棄先打疫苗的機會，「要留給更多需要的人」。

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