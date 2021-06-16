台北市議員苗博雅說，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，苗博雅還在帶風向，把疫情的責任甩鍋給台北市與新北市？這種對民進黨政府表忠與孝敬的言論，不愧為綠營盡忠職守的堅定側翼。

黃子哲指出，更令人驚訝的，阿苗身為「台北市」議員，應該要為台北市民發聲喉舌，或是對重災區的台北市有同理心，而不是覺得台北做錯什麼事而來感到愧疚，甚至認為是雙北市拖累了全國其他縣市的民眾。這等同是作賤自己選區的市民，來當成護航民進黨政府的祭品，簡直不可思議，更是可惡至極。

黃子哲直言，真正應該感到慚愧的是，施壓讓陳時中放寬機組人員檢疫時間的民進黨不分區立委范雲；以及未能確實督導桃園諾富特飯店採取分流，而造成疫情破口的指揮中心與鄭文燦市府；還有疫苗迄今都取得不足的蔡英文政府。這些苗博雅全都視而不見，甚至一個字一句話都不提。

黃子哲批評，苗博雅作為在野社民黨的民代，卻幾乎都在一昧袒護民進黨，連該黨前主席范雲都被收編去當民進黨不分區立委，社民黨早已失去黨格與監督功能。阿苗好好一個覺青，令人遺憾。對於汙名化雙北的失言，苗博雅應該出來道歉。黃子哲呼籲，綠營別「同島一命」，卻讓「雙北歹命」。