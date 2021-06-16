來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗陸續開打，分配問題頻遭質疑，名節目主持人陳文茜說：「我們都在等疫苗！」也提到第二類對象的中央人員排在長者、長照機構人員前，質疑有些非高風險的行政機關及總統府人員混在其中，呼籲指揮中心公開第二類接種名單。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天回應表示，疫苗注射屬於醫療行為，必須依《個資法》規定，相關醫療、身體健康資料屬特種個資，因此名單不可以公開。

陳宗彥表示，第二類中央及地方防疫人員，總數有16萬多人，其中維持防疫人員約有3300多人，包括總統府、中央部會、指揮中心第一線防疫工作人員，而地方防疫人員有4100多人，其餘還包括國軍、中央、地方、機場等防疫人員。

陳宗彥強調，接種疫苗對象還包括第一線居家檢疫的村里長、里幹事、警察人員等，以及防疫車隊司機、環保、清潔、救災救護、海巡、空中勤務等人員都是列在第二類當中。