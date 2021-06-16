彭博社報導，消息人士透露百仕通集團（Blackstone Group）已接近達成收購商辦地產開發商Soho中國的交易，這將是這家美國知名私募股權投資和投資管理公司在該亞洲國家最大宗的地產投資案。

報導指出，該交易最快可能在本周公布，對在香港上市的Soho中國估值約為30億美元。

百仕通拒絕對此發表評論，Soho中國尚未回應媒體的置評請求。依該公司要求，前一日Soho中國的股票已經暫停交易，正在等待按香港股市的併購規定發布公告。

根據Refiniti的數據，截至上次收盤，Soho中國的市值為197.6億港元（約25.5億美元）。

Soho中國董事長潘石屹和執行長張欣夫妻檔共持有該公司64%股份。Soho中國在1995年由潘石屹和張欣共同創立，於2007年在香港上市，在中國大陸以未來主義的商辦大樓而聞名業界。隨著兩位創始人將目光轉向海外市場，該公司一直在為其主要的商用地產資產物色買家。