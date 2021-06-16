為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。（陳麒全攝）

全國啟動高齡長者優先施打AZ疫苗，許多長者在親人陪同下，到各指定地點施打。為了服務在長照機構內行動不便或重癱臥床的長者，降低移動的不便及感染風險，桃園市政府陸續安排衛生所醫護人員，進駐長照機構，為長者施打疫苗。

長照中心主任林鈺珍表示，住在這裡面的老人家，是抵抗力比較弱，你想得到的慢性病長者都有，像是中風臥床、糖尿病、高血壓，這次願意施打長者，都會安排讓他施打疫苗，全院有85位長者，高達75名施打，相當踴躍，同時也感謝醫護人員的辛勞，能夠到院幫長者施打。

另外中央流行疫情中心表示，莫德納疫苗保留一萬劑供交通部在機場相關邊境人員施打。桃園市長鄭文燦強調，「機場的CIQS人員應該是優先施打，另外機組員要高強度的管制防疫的規定，也要在疫苗政策上給他們最大的支持。」

桃園市長鄭文燦回應，疫苗數量不夠，桃園是採取中央政策造冊施打，沒辦法把一般市民的額度挪給機場，自己也相當贊成國境保護等級提高，希望將來在配賦疫苗時，機場可以成為一個單位，提到行政院應該已開專案會議，針對機場邊境保護，另外決定額度。