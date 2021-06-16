許多談話節目都流行找來前媒體記者大爆料，例如韓國女星全智賢近日就被前記者金龍浩（김용호，音譯）與律師姜龍植（강용식，音譯）在網路節目《橫豎研究所》爆料與老公崔俊赫分居半年，但已被全智賢經紀公司和崔俊赫本人否認。近日另有節目爆料曾有女星參加舞會被摩洛哥王子欽點，助理卻成了豬隊友。

據《東網》報導，近日有節目爆料某位國際女星早年參加晚宴，因人美又有名氣，被在場的摩洛哥王子相中，便請中間人帶話，邀約該女星賞光一起跳第一支舞，該女星當時未婚，聽到後當然一口答應，但身邊的助理卻跳出來反對，還挑明：「合約上沒有說要跳舞」。

章子怡一家五口生活幸福。（圖／翻攝自章子怡微博）

而該女星大器又明理、識大體，緩頰說跳舞只是社交禮儀，她不排斥，但身邊的工作人員依然堅持，甚至還出口嗆女星：「閉嘴」，讓現場人聽了都尷尬，幸好最後雙方還是跳了舞。而消息流傳後，網友狂猜是范冰冰、李冰冰、劉亦菲等，但也有人查詢新聞，發現2004年章子怡曾參加摩洛哥皇室在蒙地卡羅舉行的玫瑰舞會，認為是章子怡的機會較大，但章子怡方面未回應，不知傳言真偽。

章子怡雖是大女兒小蘋果的繼母，但兩人感情深厚溫馨。（圖／翻攝自章子怡微博）

事實上，當年章子怡被稱讚美若現實版的公主，過去她曾和張藝謀、美國富豪、撒貝寧等人傳緋聞，2015年情歸歌手汪峰，同年生下女兒醒醒後，去年初又生下兒子，章子怡更是成為汪峰與前女友所生「小蘋果」的繼母，先前章子怡上節目，談到小蘋果總是滿滿的心疼，直言：「有緣成為她的母親，我要把我所有的愛，也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她」，可見擁有家庭後的幸福滿足。