台中市議員黃守達多才多藝，自小熱愛看漫畫，其中一個志願就是當漫畫家。（盧金足攝）

全國各級學校因疫情自五月19日停課至今，許多家長為兼顧工作與照顧孩子已筋疲力盡；不能到學校去，不能出去玩，小朋友快要悶壞。為此，市議員黃守達特別推出親自手繪的著色稿，開放民眾索取或自行列印，讓小朋友在家裡發揮創意，也讓小朋友多一個娛樂，稍稍降低家長負擔。

黃守達指出，他以台中的特色為主題，包含保育類的石虎、穿山甲，吉祥物馬兒，還有台中公園的更樓。希望可以讓小朋友在著色之餘，對台中有更多的了解。另外也結合防疫元素，加強孩子對於勤洗手、環境清消的觀念，落實防疫新生活。

他表示，自小熱愛看漫畫，其中一個志願就是當漫畫家，甚至曾考過美術班，現在服務處仍擺放不少漫畫，供來訪的民眾翻閱。現在畫畫只是興趣，以繪製插圖自娛居多，這次能夠透過繪畫跟民眾互動，對他來說也是嶄新的體驗，若反應不錯，接下來也會推出更多系列。

黃守達說，著色紙可向服務處索取，也可以到粉絲專頁直接下載，屆時完成畫作的小朋友，可以拍照私訊回傳至粉絲專頁就可以獲得小禮品一份。希望藉由這樣的小活動，可以鼓勵孩子發揮創意，勇於展現自己的繪畫風景，防疫期間也可以過得精彩豐富。