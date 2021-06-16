南韓女團DIA出道近6年，雖經歷多次成員變動，現由Eunice、主恩、熙賢、豫彬、彩娟、恩彩和順伊組成，平時多以甜美形象示人的21歲忙內順伊，近日難得突破尺度，展現火辣身材，讓她也忍不住羞喊：「第一次這麼裸露，好緊張！」

順伊為了拍攝人生第一本寫真書，努力節食、健身，她也在社群分享美照，穿上極短版格紋上衣的她，露出纖細螞蟻腰，但雖然看起來身形很單薄，但其實相當有料，只見她打開上衣扣子，真空沒穿內衣，渾圓美胸包不住，堪稱是她出道以來最大突破。

順伊難得突破尺度大解放。(圖／翻攝自IG)

她也表示「人生第一次這麼裸露，緊張感堆積得跟座小山一樣！」幸好拍攝場地的工作人員都很親切，才能好好地完成拍攝。而她也透過這次拍攝，認識了新的自己，並感謝這段時間指導她的教練，讓她體會到運動其實不困難。

DIA作為T-ara的師妹，2015年出道時備受期待，雖多次經歷成員變動，至今依然保持7人制，前任隊長承希在2016年因與公司合約到期，宣布退團，恩真在2018年因為受舞台恐慌症所苦，決定卸下偶像身份，回歸平凡人生活，最後是Jenny在2019年時確診膝關節髕骨軟化症，醫師評估不適合進行偶像活動，因此為了恢復健康而退出團體。