在台灣疫情最嚴峻的時刻，除了醫護人員不分日夜地守護在第一陣線，其實國軍化學兵部隊也在全台各地執行消毒工作，為防疫衝鋒陷陣。手搖飲品牌清心福全體恤人員的辛勞，各分店紛紛自發性捐贈飲品表達感謝之意，溫暖不落人後，期盼能為他們加油打氣。

化學兵部隊頂著烈日噴灑消毒液，而醫護人員搶在第一時間守護寶貴生命疲於奔命，層層防護衣底下早已被濕漉漉的汗水滲透，在適逢炎炎夏季，長時間暴露在高溫日曬下實屬煎熬，即便到了用餐時間也不得好好休息，更有業者拒送餐點的消息傳出，令人感慨萬分。

清心福全感念醫護人員的辛苦，紛紛送上冰涼飲品，包括龜山迴龍店、金山中山店、苗栗府前店、長春二店等，全員動起來打包一杯杯涼飲，期盼能讓眾辛苦工作的人員能休息片刻並即時補充能量。

暖心之舉也引發網友留言，「超棒！」「瘋狂消費！讓有愛心的店家長命百歲。」「專責病房醫護同仁都感受到你們滿滿的愛與暖心。」正向能量不斷傳遞。

清心福全執行長表示，在疫情較嚴峻的地區，店家自發性的送上飲料替醫護人員加油，飲料標籤也都放上防疫宣導，「為醫護人員打打氣是必須，清心福全會持續為台灣盡一份心。」