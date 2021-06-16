百貨再傳專櫃人員確診！台北101購物中心今（16日）稍早接獲通知，館內1樓精品專櫃員工確診，為考量員工、租戶及顧客的安全，購物中心即刻於今日下午14時暫停營業，進行全館清消作業，明日正常營業。

台北101表示，已偕同品牌配合後續疫調，也將遵守中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，同時做好最高標準的防疫措施，維護員工、租戶與顧客的健康與安全。

台北101精品專櫃專員工確診，發函給館內品牌租戶，今午14時起休館清消。（讀者提供）

這波疫情，台北101為顧及員工和消費者的安全，全國三級警戒後做了許多營業調整，購物中心5月19日至21日曾休館3天，至6月28日調整營業時間為12時至20時；觀景台從5月15日下午起至6月28日休館；且與美食街和餐廳品牌業者共體時艱，6月5日至28日可自行決定營業或暫停營業。

經過查證後，台北101表示該專櫃員工不負責接待客人，6月7日、8日休假，6月9日進櫃位，6月9日晚上台北101進行例行性全館大消毒，6月10日該員工僅於11時30分至12時在營業時間前短暫進櫃，隨即離開。至於是哪個精品品牌？台北101並未透露。