歐洲聯盟今天表示，「下世代歐盟」計畫已經在市場上募集到首批200億歐元（新台幣6802億元）資金，今年內將提供各會員國貸款與補助，以促進歐盟從疫情中反彈復甦。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）表示：「今天我們已成功發行下世代歐盟（Next Generation EU）首批債券。歐盟執委會在資本市場上發行了10年期債券，剛募集到200億歐元。」

她說：「這是歐洲史上最大規模的機構債券。」

范德賴恩本週將往葡萄牙出差，開始由歐盟執委會批准各會員國所提現金需求計畫。

范德賴恩說，今年底前，預期將發行1000億歐元的債券及票券。首批發行票面利率會是0.1%。

她說，發行債券所得資金，今年將可用來挹注對會員國的各項補助計畫和貸款。

去年面對疫情時，歐盟作下歷史性決定，計劃到債券市場募集近7000億歐元的復甦基金。