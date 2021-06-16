宇峻奧汀於今日(16)日宣布，由弘煜科技所開發、宇峻奧汀營運之經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》預計於今年秋季推出，並從今日展開為期七天的限量菁英刪檔封測。《永恆星語：燐光起源》是一款以日系輕小說為題材的手機RPG遊戲，玩家在遊戲中將扮演著擁有可以用手機召喚出冒險者們的能力者，被稱為「特異點」，能透過手機傳送到阿維斯陀大陸，展開刺激的奇幻旅程。本作為2012年於日本推出、並一舉奪得當年日本WebMoney Award最優秀新進遊戲獎的《燐光のレムリア》系列正統續作，並由相同團隊升級開發、將帶給玩家們最原汁原味的感動。遊戲中也融合了全系列的人氣角色，玩家能與他們進行親密互動，並交織出百萬字的豐富劇情。充滿歡笑及淚水的羈絆故事，絕對是日系RPG愛好者及各位《永恆星語》忠實粉絲們不得錯過的精彩作品！

限量菁英刪檔封測規則說明

活動時間：2021 年 6 月 17 日中午 12:00 ~ 2021 年 6 月 23 日中午 12:00 止。

封測開放後，可於官方粉絲專頁 APK 進行下載遊玩，伺服器額滿後則無法登入。

封測平台，僅提供 APK 版本下載，遊戲正式開服後，iOS 及 Android 平台皆可下載。

本次為刪檔測試且不開放儲值，限量 100 名玩家搶先體驗。

刪檔封測福利再加碼，搶先體驗開心玩！

1.超值福利搶先體驗

活動期間，開局送SSR天薙劍姬（CV：菲魯茲·藍），連續登入再領限定召喚者——凱伊，完成新手活動再送SSR自選箱、轉蛋券等超值好禮！新手無限十連抽必中SSR，抽到滿意為止！

2.限量菁英刪檔封測專屬福利

本次封測將舉辦 7 天，每日登入贈送 5,000商城幣與200體力，總計35,000商城幣＋1,400體力！(商城幣僅限於測試期間使用，測試結束後遊戲進度將全數清除)

經典 IP續作《永恆星語：燐光起源》2021秋季推出 即日展開「限量菁英刪檔封測」

參加填問卷活動，即可獲得100連抽

封測期間，參加粉絲團問卷調查活動，於6/18(五)~6/24(四)完成填寫並送出，遊戲上線即可獲得100連抽 (使用於遊戲上線後)，請各位特異點務必多多參與唷！

參加填問卷活動，即可獲得100連抽

《永恆星語：燐光起源》國民老婆搶先看！

《永恆星語：燐光起源》最亮眼的特色之一即是超豐富的角色設定，包含角色們獨立「滿版」的動態立繪與萬字劇情，角色好感度達到不同階段，還能開啟全新的語音對話，帶給玩家沉浸式的養成體驗。

首度登場「國民老婆」：

天才魔法少女——古露露（CV：八木侑紀）

自稱古露，是出身自魔法王國尤里的貴族，性格活潑好動，缺點是容易被激怒且輸不起，凡是向自己針鋒相對的人，全部都會視為敵人。

天才魔法少女——古露露（CV：八木侑紀）

怠惰公主——黛墮（CV：美坂朱音）

傳說中的惡魔五姐妹四女。有著非常懶散的個性，並且認為需要活動的事情，包括呼吸都覺得麻煩。是全家族中……不，或許是全世界最懶惰的少女。

怠惰公主——黛墮（CV：美坂朱音）

喵喵貓娘——艾莉安娜（CV：田中那実）

出身於戰鬥國度希德的貓獸人戰士，活潑好動，平時能看到她在林木間快速跳躍，不過她本身相當嗜睡，常因打瞌睡恍神而硬生撞上樹幹。

喵喵貓娘——艾莉安娜（CV：田中那実）

破滅神劍——天薙劍姬（CV：菲魯茲·藍）

本體以神之金屬所造，因而獲得產生人格的機會，並且因為足夠強大而得以幻化為人型。雖然有自主行動的能力，但本質畢竟是武器，所以會追求能夠發揮自己力量的強者。

破滅神劍——天薙劍姬（CV：菲魯茲·藍）

小護士——艾麗雅（CV：布萊德庫特·莎拉·惠美）

冒險國度賽亞的診療室服務人員，有著溫柔體貼的個性與可愛的外貌，代替醫生背著超大的診療包在大街上奔走。

小護士——艾麗雅（CV：布萊德庫特·莎拉·惠美）

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年秋季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。