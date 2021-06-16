太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)16日轟出難得一見的再見滿貫全壘打，在延長賽第10局以6-3擊退遊騎兵。這球換成在以往只是3分炮而已，因為「突破僵局」的新規則，壘上多一位跑者才變成滿貫炮。這天正好是太空人總教練貝克(Dusty Baker)的72歲生日（美國時間6月15日），超爽的一次生日。

太空人「阿土伯」艾爾圖維在10局下擊出再見滿貫全壘打。（MLB臉書）

遊騎兵打到9局上都還以2比1領先，他們9下交給中繼投手史波爾茲(Josh Sborz)，他一路投到兩出局、兩好球，只差一顆好球就能結束，偏偏此時被柯瑞亞(Carlos Correa)轟出追平的陽春炮，太空人續命到延長賽。

10局上遊騎兵打回1分，所以10局下是第2次關門機會，他們交給伊凡斯(Demarcus Evans)。沒想到伊凡斯投得荒腔走板，一登板連投7顆壞球，在找回好球帶的時候已經保送兩人成為滿壘了（有一位是起始跑者）。

此時輪到阿土伯打擊，伊凡斯沒有退路只好對決，他連投兩顆切球，第2顆就被阿土伯拉打到左外野成為滿貫全壘打！阿土伯回去第一件事就是向總教練貝克祝壽，「我們希望在他的生日贏球，很高興我幫上忙了。」他猜伊凡斯不敢一直投壞球，所以連續兩球都全力出棒，第一球仍是壞球，第2球被他逮住了。

柯瑞亞9局下那一轟最為關鍵，太空人整場比賽敲不出長打，柯瑞亞那一球是推打377呎硬擠出去的。太空人最近15場比賽贏下11場，但還是追不上美西龍頭運動家。遊騎兵則是繼續在美西墊底。