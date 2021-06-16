日本前AV女優明日花綺羅身材火辣、長相精緻，是不少老司機的D槽女神，儘管去年2月正式宣布引退，開始轉型進軍時尚界，還自己拍片當起Youtuber，人氣依舊居高不下，不僅自創品牌經營的有聲有色，近日還宣布重大發表，她坐鎮監製的高級夜總會即將盛大開幕。

酒店「J-VOGUE」座落於鬧區銀座，一落成就成為當地最高級的酒店，酒店小姐更是由明日花綺羅親自挑選，她會在YouTube在網上形式公開徵選，選出7、8位最頂尖的女性組團出道，一邊接客一邊當偶像，有意願的人還可以透過Line先傳出個人資料，酒店業者再透過實際或遠端面試挑選。

酒店位於銀座，裝潢十分高級。（圖/翻攝自j-vogue.club）

明日花綺羅也承諾，只要是選入偶像軍團的女孩都能一圓星夢，不僅能發行單曲，還可以在電視和雜誌等多家媒體演出、和有名的Youtuber一起拍影片等等，開出多項誘人條件就為了招攬到各方面都最優秀的女孩，然而消息曝光後還是掀起爭議，不少都轟明日花綺羅根本是美化了色情行業。

許多網友都難以接受並表示，明日花綺羅要打造酒店妹偶像的舉動是意圖塑造出「暗黑界AKB48」，也有網友認為，這群年輕女孩不僅可以賺酒店出場費，還可以代言她的內衣品牌，甚至替她接業配，由於明日花綺羅的超高知名度，跟著她一定不怕沒工作，在險惡的八大行業裡還可以受到女神保護。