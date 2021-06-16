1名輕度聽障的特教生，因跟課有困難，學校用特教費用特別安排念大學的韓姓學長私下指導他，這名學長卻趁教彈鋼琴時，手「滑」到特教生的胸部、鼠蹊部、腋下等私處，嘉義地方法院依違反《性騷擾防治法》簡判韓男4月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，韓男經由學校介紹，與特教生學弟私下約定在學校輔導中心的資源教室上課，於2020年12月間有2次趁教彈鋼琴之際，用右手手指觸碰這名學弟的左大腿、左大腿靠近鼠蹊部內側等處。

同年12月下旬某天，韓男又故技重施，先將右手穿過學弟的左腋下，操控鍵盤或滑鼠，藉機用手背觸碰他的左胸部，然後又將右手放在學弟的左大腿上，這名學弟將韓男的手移開，韓男卻又將右手放在學弟座椅後方空間，趁勢接觸他的臀部。

這名特教生對韓男的舉動，感到不舒服，卻又防不勝防，不堪其擾，向學校輔導中心輔導教師反映，學校報警處理，警方調查後依《性騷擾防治法》函送嘉義地檢署偵辦，檢方偵結，聲請簡易判決。

嘉義地院法官審理，韓男承認與特教生獨處一室教課，但否認碰觸特教生的私處，也未與特教生達成和解，法官依法簡易判決韓男有期徒刑4個月，如易科罰金，1000元折算1日，約12萬元。全案可上訴。