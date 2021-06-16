由於消費需求恢復，美國經濟前景更加樂觀，據統計，2021年4月份美國服裝進口額年增66%，呈有力反彈，創下新冠肺炎疫情後新高。而東半球的亞洲仍作為美國時裝公司最大的單一採購基地，約占進口值的72-75%。但美中關係的走向尚未明朗，美國時裝公司似乎正加速整備原有供應鏈，試圖將重心自中國大陸轉移並分散至更多元的供應。

紡拓會指出，雖然管中國大陸仍維持美國服裝市場最大供應商地位，但從2021年1月至4月的市場占有率來看，其銷售量自2020年的36.3%降至32.1%，銷售額也較2020年的23.7%下降3.5%，來到了20.2%。

受新疆棉事件影響，美國2021年4月僅有11.9%的棉服飾來自中國大陸，為美國海關及邊境保護局對新疆地區棉花產品發布「區域扣令」的錄新低點。最新數也顯示，中國正迅速失去非棉織和服裝項目的市場占有率。

紡拓會統計，2021年1月至4月，美國有17.5%進口服裝來自西半球，高於去年16.1%和疫情流行前(2019年)的17.1%。值得注意的是這段期間,中美洲自由貿易協定(CAFTA-DR)成員的市場占有率由2020年的9.6%，增至10.8%；進口的服裝價格也增長至25.8%。進口急升地區有薩爾瓦多(增長29.2%)、洪都拉斯(增長28%)及瓜地拉(增長27%)。與此同時美國自USMCA(美國-墨西-加拿大)成員進口的服裝保持穩定。美國政府已表明將透過CAFTA-DR等貿易協定，加強西半球紡織和服裝供應鏈。