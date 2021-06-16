永捷(4714)下午舉行線上法說會，總經理黃南豪指出，近期化工業強勁，客戶需求不斷提高，預計下半年的需求優於上半年，永捷今年除既有客戶產品訂單已陸續回穩外，通過國內某化工大廠認證且已開始交貨，近期與歐洲化工客戶洽談順利可望於第三季下單，並規劃與皮革廠整合擴大營運規模，將帶來營運成長動能。

黃南豪指出，預估今年可以說是摺疊螢幕手機爆發的一年，品牌廠都會推出摺疊螢幕智慧手機款式，甚至摺疊平板、摺疊筆電及卷軸式電視等概念機款也陸續發表，《DigiTimes》估計2022年摺疊螢幕的出貨量將起飛，永捷HC材料將有機會導入量產並獲得客戶採用，挹注明年營收。

摺疊手機HC材料近期也傳佳音，黃南豪說，透過大陸某知名面板廠功能性測試獲得認可，永捷HC材料將有機會獲得品牌手機廠使用，並因應市場需求提升HC膜應用，另將開發具有獨特性的AG(Anti-glare，防眩光)及AR(Anti-reflection，抗反射)功能的HC材料，提升產品競爭力。

永捷去年受新冠肺炎影響，導致營收大幅衰退，今年受惠於歐美疫情漸獲得控制陸續解封，新的消費需求已經開始反應，且東京奧運舉辦在即，既有客戶訂單回穩下，營運漸入佳境。

永捷5月營收為5,321萬元，營運持續穩定，較去年同期成長509.95%。