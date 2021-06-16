IG擁有62萬粉絲的網紅奎丁（Zamy），就讀輔仁大學時因有美貌和E罩杯身材受到矚目，還玩《英雄聯盟》玩到被網封「史上最清純的LOL女神」。14日是一年一度的端午節，很多人都會在正中午挑戰立蛋，奎丁也不例外，但她擺放的位置相當特別，男網友狂呼：「不愧是小丁懂立蛋，請收下我的膝蓋！」

奎丁14日在IG跟風立蛋，寫道：「端午節快樂！立蛋成功，1、2 你喜歡哪種？」第一張，奎丁將雞蛋擺在鎖骨，只見其穩穩的立著，完全沒有掉下來的可能；第二張她把蛋放在桌上，立蛋挑戰成功，但眾多網友把重點放在傲人上圍，因為奎丁大喇喇將美胸放桌子，呈現「三顆蛋」的有趣畫面，還對著鏡頭眨眼猛放電，把一群男粉絲撩到心癢癢，紛紛留言讚嘆：「1、2都愛只我婆奎丁立都行」、「我嚴重懷疑丁姐是不是用＂凶＂器頂起來了」、「鎖骨立蛋，強啊」、「真是骨感美女」，連身材一樣好到炸的拐拐（許采晴）都選第二張，奎丁妙回：「我是真的立在桌子上的，拐」。

端午火辣立蛋的還有郭書瑤，她14日在IG分享立蛋的照片，有趣的是，蛋剛從冰箱拿出來，上面還冒著水珠，郭書瑤發揮想像力，幽默的向蛋喊話：「立到蛋都流汗了，趕快讓你回冰箱休息，端午讓你出來站著，實在是辛苦你了」。當她跟立蛋合照時，身體巧妙被桌子擋住，只露出白皙雙臂，乍看之下像沒穿衣服，再度引起話題。