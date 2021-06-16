《迴圈英雄（Loop Hero）》釋出首次更新 新場景、敵人正式實裝

由 Devolver Digital 發行、Four Quarters 開發，推出後旋即在遊戲圈引發熱潮的獨立遊戲《迴圈英雄（Loop Hero）》正式宣布於 Steam 上突破 80 萬玩家！在這趟無盡且誘人的旅途中，開發團隊今（16）日首次釋出《迴圈英雄》的遊戲更新，在採納玩家社群意見後，將遊戲體驗提升一個等級，並新增地形卡片和更多敵人！

更新內容包含：

遊戲中存檔功能：玩家們現在可以在遠征進行到一半的時候存檔或離開遊戲，保存你在「精神時光屋」中的開拓進度。

天賦牌組：新增了可以將擊倒 Boss 而獲得的天賦牌組鎖定，不落入一般遠征天賦牌組池的功能。

從戰鬥中逃脫：注重自身安全的英雄們，現在可以選擇只保留 30% 身上資源並從戰鬥中逃脫。

提升戰鬥速度：現在遠征過程中的加速按鍵最高可以達到 4 倍速，戰鬥則最高可以提高到 2.5 倍速。

管理你的道具：現在你可以透過右鍵點擊背包中的道具來將他們鎖定。

切換牌組：現在卡牌組合可以在卡片、裝備和天賦之間來回切換了。

新的場景、新的敵人：新增 3 種場景和 2 種敵人，要如何找到他們，由你決定。

除了上述的更新外，知名的遊戲紀錄片製作團隊「Noclip」近期發布了對《迴圈英雄》製作團隊的採訪影片，內容詳細描述了這款遊戲是如何從獨立遊戲開發競賽「Ludum Dare」中脫穎而出，直至成為 Steam 上的熱銷排行！想要了解《迴圈英雄》是如何被設計、構思並一步一步成為玩家們停不下來的迴圈，可以 由此 觀看完整影片內容。

《迴圈英雄》將在後續的更新中，為玩家們帶來更多驚喜。熱愛《迴圈英雄》的玩家們可到 loophero.com 上獲得更多消息，並追蹤 @devolverdigital 和 @_FQteam 的 twitter 帳號，挖掘更多深入、即時的遊戲資訊。