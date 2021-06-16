長者施打疫苗計畫桃園首輪開放81歲以上長者，中央將再配賦新疫苗提供第2輪，但鄭文燦說，原本中央預估施打率5成，但桃園將近8成，「疫苗完全不夠」，預計周六上下午施打79、80歲長者，無法擴及到75歲以上長者。

鄭文燦表示，桃園疫苗接種踴躍，15日接種88歲以上長者1萬2384人，接種率63％，16日接種84歲以上長者，有1萬3497人接種，接種率達79％，代表民眾防疫意識高。17日最後一天，除現有站點外，增設桃園巨蛋、龍岡國中2自由站點，民眾只要有疫苗接種通知書就可以接種。

而桃園這波獲配賦疫苗5萬6千劑疫苗還需支援長照、照顧者1萬2000人、洗腎患者約6000人。經過精算後，周五配賦疫苗也只能往下接種79歲到80歲，約1萬5千多人。將安排在周六上午8時至12時、下午2時到18時，全市將有28接種站。除現有外，新增龍岡國中、桃園巨蛋、信義國小、新街國小，原有龍興國中併到信義國小。

鄭文燦說，疫苗真的不夠，沒辦法打到75歲以上，原本中央預估5成，桃園施打近8成，需要等新配賦的疫苗才能完成目標。