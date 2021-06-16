適當的任性可以被理解為調皮，但若長期以自我為中心耍任性，可能會惹人反感出現反效果！運勢命理網站「靈匣網」點名，白羊座、天蠍座、雙子座、天秤座的人天生喜歡耍小聰明，卻常常因為個性太任性而吃大虧。

▍1.白羊座

白羊座天生沒心機又聰明，是很值得培養的人才，但任性卻是他們最大的缺點，他們個性我行我素，永遠像小孩子一樣，喜歡對親近的人耍賴，即使成為大人依舊改不了這種脾氣，唯有當對方的氣場更強大，且無視他們的訴求時，白羊座才會變成乖寶寶。

▍2.天蠍座

天蠍座的任性是天生的個性，因為他們生性自卑，為了保護自己，只好穿上厚厚的外殼。面對外界傳遞的訊息，只要天蠍座感覺到一絲不自在，他們就會變得任性妄為，以不可理喻的行為反擊，非常不理智。但如果有人能真正走進他們的內心，將會獲得最真摯的友誼。

▍3.雙子座

雙子座的人都很聰明，總能在任何事上主動搶占先機，因此他們認為自己是王者，從不把其他人看在眼裡，也不會用心與人交流，加上人格極端分裂，常常以高人一等的姿態向世人展示著他們的任性。雖然小事沒人會計較，但如果遇到大事，光靠小聰明的雙子座就會踢到鐵板。

▍4.天秤座

天秤座個性善解人意又平易近人，他們很懂得該如何與人相處，總能投其所好帶給對方驚喜，不可否認天秤座都是和平主義者，但當有人破壞他們心中的框架，或挑戰他們的思想時，為了堅持自我的原則，他們會立刻翻臉，完全不介意當個任性難搞的人。