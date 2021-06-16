《雪雲》入圍本屆坎城影展主競賽短片單元。（Yilisoo Films提供）

李康生被導演鄔浪誠意打動參演《雪雲》。（Yilisoo Films提供）

大陸青年導演鄔浪執導，金馬影帝李康生、李夢主演的短片《雪雲》入圍本屆坎城影展主競賽短片單元，該片從3739部參賽作品中脫穎而出，將與其他10部作品一起角逐最佳短片金棕櫚獎。鄔浪導演是蔡明亮的死忠影迷，邀請李康生演出的過程宛如「三顧茅廬」。

原來，李康生除了蔡明亮作品，是不輕易答應拍攝短片，李康生說：「鄔浪很有誠意，他說自己是蔡導影迷，希望第一部作品就能找我演出。這部片在海南拍攝，他先跟我寫email和微信溝通很久，希望我能演出，然後邀請我去海南討論劇本，之後又再次邀請我和蔡導兩人去海南親自招待我們」，李康生表示，《雪雲》是自己第一部赴大陸拍攝的作品，「當時考慮了很久，最後被鄔浪的誠意打動」。

《雪雲》講述一對十年未見的戀人重逢後，在最遙遠與最熟悉的親密關係間往返的故事，畫面精緻優美，敘事從容舒展，李康生和李夢的表演也與故事氛圍相得益彰，15分鐘短片展現了導演鄔浪成熟的影像風格和掌控能力。官方組委會在給影片的入圍邀請信中用「Beautiful」形容了這部電影給人的最深印象。

《雪雲》的長片計畫去年在上海獲得創投的獎項，李康生透露，鄔浪參加上海電影節創投，評審之一的王家衛還問他：「你真的能找到李康生來演嗎？」《雪雲》原本是長片，但因題材偏向藝術性質，投資方撤資改拍成短片，李康生也期待電影獲坎城影展青睞，日後能拍成長片。

談到在海南拍攝，李康生表示該地氣候跟台灣南部很像，「我們拍了一個星期，劇組對我很好，東西很好吃，椰子雞火鍋、海南雞飯、海鮮，他們請我吃很好，平常拍戲吃便當，到晚上就海鮮大餐，是一個愉快的拍攝經驗。」至於會不會出席本屆坎城影展？李康生表示，雖然自從2009年的《臉》之後，就沒有去坎城影展了，「但因為疫情關係，這次就不過去了」。

《雪雲》由上海突燃影業有限公司、北京無限自在文化傳媒股份有限公司、海口青蘭視覺藝術發展有限公司出品，由Yilisoo Films負責海外發行。突燃影業和鄔浪電影工作室聯和製作，頓河、趙子鳴任本片製片人，影片將於第74屆坎城影展期間舉行世界首映。