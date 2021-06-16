台灣本土疫情嚴峻，許多藝人演藝工作受到影響，並改為居家防疫生活，身為台8女神的林萱瑜免不了要分享美照，昨（15日）在instagram PO出剛睡醒的畫面，慵懶的神情讓粉絲都融化了，也難怪在IG能迅速累積32萬人追蹤，而粉絲一看照片就留言「萱瑜太正了!」。

林萱瑜昨（15日）她表示：「今天收工並補眠醒來後，帶著還沒糊掉的妝容，穿著自己所喜愛的內衣，掛著捨不得拿下來的手錶，在窗簾拍了一堆美麗的照片。」林萱瑜穿細肩帶小可愛，露出燦爛微笑，畫面中隱約看到了事業線，她坦言，雖然帶著多了一圈的腰內肉，示範了各種頭痛、臉頰痛、耳朵痛等等一系列的10連拍的自拍照片，在家裡還是需要滿足一下，拿掉口罩可以自由自在地，完成拍美照的慾望。

林萱瑜日前（12日）在社群上分享心情，她表示：「30歲的第一天，沒什麼能放的照片，在半年前，想盡各種過生日的方式，今年不是錢櫃包廂慶生或是其他的地方，而是在網路直播。」她坦言，謝謝大家的愛，在現在見不到大家的情況下，可以感受到誰是真心愛妳，謝謝這一切，祝大家健康與平安快樂。

許多網友在底下留言表示：「直播的時候留言不知道有沒有被蓋過，生日快樂喔！很高興認識妳！」、「今天好好吃好吃的蛋糕，過個快樂的生日，雙子寶寶！」、「太漂亮了！」、「能問一下項鍊在哪裡買的嗎？」、「請問拍照用什麼軟體？」、「萱瑜太正了!」