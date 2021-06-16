台北市13日上午8時開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約接種疫苗，據北市府統計，首波施打的總預約數為9萬1996位，醫院、診所門診計有2萬6500人接種完畢，總施打比率為8成3。台北市長柯文哲認為，就數據來看，有預約就會有人來打，相信隨著接種年齡層越低，預約比例將會逐步升高。

台北市長柯文哲表示，隨著年齡層下降，使用網路預約施打的百分比會越來越高，長者要打疫苗動作沒年輕人快，因此時間要拉長。但總歸還是鼓勵預約制，有預約有來打的，在診所有到8成5，相信數據會更高，但沒預約會來打的很少，未來會調整預約時段，盡可能平均分配。

蔡炳坤說，第一階段85歲以上的長者，總預約數為9萬1996位，經過這段時間施打，醫院預約有1萬9600人，共打完1萬6000多人、施打比約81％，診所預約則有1萬2000人，打完1萬500人、施打比85％，換算下來，目前施打的總比例約為83％。

有民眾指出，昨天預約擠爆的承德活動中心今天反而沒人，質疑是否市府制度出問題？蔡則解釋，預約的每個時段，都按照醫院填報的時間來算，昨天量能比較大，且今天上午有些點本來就沒安排預約，有人誤會是因市府疫苗不足才如此，未來會盡量讓施打時間連貫。