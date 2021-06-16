新竹縣16日新增5確診案例，其中竹北市有1名40多歲產婦，14日入院要生產，配合入院前常規性篩檢結果為陰性，15日凌晨平安產子後，接獲PCR陽性確診通知，就地收治在醫院負壓隔離病房。

竹北市有1名產婦確診的足跡史。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科表示，這名產婦確診案例，根據疫調共匡列接觸者10人，其中9人列居家隔離，另1人列自主健康管理。據了解，這名新生兒也依規居隔採檢，PCR結果還沒出來。

這名產婦確診前無相關症狀，以14日採檢日發病前三天的足跡有，新竹市東區關新路起家韓式炸雞、竹北市文興路一段全聯福利中心，以及竹北市六家五路一段友利鮮舖肉品超市等3處。

縣長楊文科說明新竹縣16日新增5確診，其中竹北市有1名產婦確診。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

楊文科說，另有4例是長照機構染疫確診，印尼籍30多歲女性是某長照機構住民外籍看護，機構日前有確診者被匡列居隔，篩檢15日PCR結果陽性確診，因長期在機構照顧住民未外出，無公共場所活動史。

另在某長照機構的3位男性住民，年齡分在50多歲到70多歲，因機構有確診者被匡列居家隔離，採檢後PCR檢驗陽性確診，3人長期居住在機構內，也無公共場所活動史。

楊文科指出，6月18日加開1天的竹東鎮民普篩，目前還有名額，請有疑慮的竹東鎮民，可到竹東鎮衛生所網站預約報名。

另外，這波開放給第1到3類人員的2000劑疫苗，因竹北體育館的大型接種站部分預約者的身份不符合遭剔除，還有300個名額，可提供給沒有預約到的第1至3類人員預約接種。

目前新竹縣對長照機構住民及工作人員的普篩已完成10家，總計完成1580人快篩（完成率71.2％），所有人均為陰性，尚未完成的6家，待採共639人，預計這兩天就能完成。