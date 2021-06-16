新冠肺炎疫情不止，慕里諾餐飲集團旗下品牌亦持續推出新菜單與新優惠，6/15日至6/28日出外帶自取新菜色，泰迪農園咖哩」主餐外帶68折起、「杏桃鬆餅屋」推出全菜單7折優惠，「石壁家」也有外帶餐點85折等不同折扣。

「勝政日式豬排」與「勝勢日式豬排」除有新菜亦有第三波優惠每日限量抗疫特別價，里肌豬排握壽司二貫99元、新潟風豬排丼159元、豬排拼盤169元等。「鳥丈爐端燒」的超值日式便當從99元起的各種經典丼飯，到73折的豪華懷石御膳便當皆有，買兩份懷石御膳便當，還加贈連同陶鍋一起送的角煮陶鍋釜飯一份，數量有限，送完為止。

「靜岡-勝政日式豬排」、「伊勢路-勝勢日式豬排」即日起推出每日限量的抗疫特別價新品。台灣罕見的「新潟風豬排丼」是店裡的隱藏版豬排，餐廳推出以日本新潟縣知名的醬汁為特色的新潟風豬排丼，將一片一片豬排堆疊在米飯上，再淋上自家熬煮鹹甜風味醬汁，醬汁滲入米飯中與脆嫩豬排一起大口扒進嘴裡超滿足，不僅如此，米飯裡還隱藏著豬排，對於肉控而言可說是最驚奇的美味呈現，防疫特別價只要159元。

其他新品還有腰內豬排、草蝦、高麗菜絲、小番茄組成的輕食「豬排拼盤」特別價169元，不含米飯的拼盤，作為炸物沙拉或是配菜享用都很合適；「里肌豬排握壽司二貫」特別價99元，以小朋友最愛的海苔包覆香鬆飯與里肌豬排，易食美味。除了新菜色之外，菜單上的任一便當全享有9折優惠，消費滿500元再送價值百元的和風雞塊。