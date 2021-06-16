苗栗縣警局推民眾申訴交通違規罰單採手機上網。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情3級警戒，苗栗縣警局交通隊為免民眾收到罰單後，有需要申訴時親自臨櫃，增加接觸染疫風險，特別推出手機線上申訴服務，讓民眾不用出門就可保障自己權益。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第9條第1項規定：「受處罰人接獲違反道路交通管理事件通知單後，不服舉發事實者，應於30日內向處罰機關陳述意見」，陳述意見方式有臨櫃、電腦網路、智慧型手機下載監理網APP等多種方式。

警方表示，民眾持用智慧型手機下載「監理服務App」－＞點選「意見反映」－＞點選「交通違規申訴」－＞輸入「罰單號碼及車號」－＞填妥「基本資料」，完成5大步驟即可完成線上陳述交通違規，絕對保障違規人權益，而且不用到監理機關臨櫃申請，減少人與人接觸。

苗栗縣警局呼籲所有用路人，務必遵循交通法令，除了自身荷包不會失血外，還可保障生命安全；另仍持續要求同仁執勤時須落實防疫整備，應配戴相關防疫裝備（口罩、乳膠手套、護目鏡、防護衣等)，維護全民健康。