台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

國內疫情趨緩，今天本土新增167例確診，其中台北市新增50例確診。對此，台北市長柯文哲表示，目前北市熱區消失，未來將利用熱點殲滅戰打法，透過精準疫調，目前在每週確診人數下降一半。

柯文哲指出，確診數用每週統計來看比較準確，不用刻意斤斤計較，目前雙北疫情控制下來，北市主要熱區都消失，問題是將散佈在各區的潛伏感染挑出來。

柯文哲強調，現在台北市的新戰術是「以前是捕魚，現在是釣魚」，要改用熱點殲滅戰，以確診者為中心精準疫調，目前目標是希望每一周，確診人數可以下降一半。

針對精準疫調跟傳統疫調的差別，黃珊珊說，傳統疫調發現確診者後，會詢問他最近的接觸者跟去過的地方，了解狀況後匡列居家隔離對象；但其接觸者符合居家隔離的對象，也可能有不符合的，因此會有沒有被匡列的情形。

黃珊珊指出，至於精準疫調，一個確診者接觸的可能有兩種人，一種有接觸過需居家隔離、也可能沒有被匡列者，而沒被匡列者的是比較擔心的，因此在疫調時會進一步跟確診者溝通，讓確診者主動提供資料。

黃珊珊表示，這個方法讓確診者說出很多擔心的對象，我們會逐一聯絡，過去的居隔者不必快篩，精準疫調的方式會主動把有接觸未匡列、跟現在正在居家隔離的都出來快篩。

黃珊珊指出，以昨萬華健康服務中心為例，1個確診者有5個接觸者，有3個是居家隔離、2位是沒有被隔離，這5位昨天都到快篩站快篩都是陽性，這5位接觸者都提早知道狀況，不必等到14天發病後再去了解病情。

聯醫副總院長璩大成表示，北市有段時間R0值接近1，僵持很長一段時間，雖然沒有往上升，但一直降不下去，因此北市推出清零計畫。

璩大成強調，清零計畫主要是兩個重點，熱區圍堵與冷區殲滅，熱區圍堵是在熱區邊緣做防堵動作，冷區就是所謂的精準疫調，目前都有獲得成果。