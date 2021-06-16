航運股持續發威，今（16日）成交量占大盤超過50%以上，貨櫃三雄盤中再度創下歷史新高，但長榮爆出百萬張巨量急殺收小黑，萬海和陽明漲幅也收歛，不過仍有空手投資人求買船票。分析師表示，貨櫃三雄連續3天大漲後，短線或震盪拉回，但因航運有強大基本面支撐，投資人待股價拉回量縮再介入，跌破5日線、10日線可逢低布局。

國際運價漲翻天，航運股天天上演驚奇行情，萬海今再度領軍盤中衝上漲停價 210.5元，改寫航運新天價，陽明也一度亮燈漲停觸及140元，但因長榮衝上147.5元高點後，出現急殺走勢，終場小跌2.5元（或1.8%）、收在133.5元，爆出101萬張巨量，同時拖累萬海、陽明漲幅收歛，分別上漲7.3%收至205.5元和小漲1.9%收在130元。

值得留意的是，台股今成交量突破5600億元，航運成交量竟占大盤逾50%，光是長榮加陽明成交值就超過2300億，相當驚人，而長榮更爆百萬張巨量，技術面來看，留下一根長上影線，而前次爆大量為5月11日的82萬張成交量，當時本土疫情大爆發衝擊，股價一路下殺，連跌4天後才止穩，並展開這波強勁反攻行情。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，萬海、陽明和長榮拜強大基本面所賜，三檔今年EPS都達到30元以上，以目前股價來看，本益比只不過4、5倍，且第三季進入貨櫃旺季，加上塞港、缺櫃進而造成貨運費用加價高漲，7月更連續漲價兩次，拉抬貨櫃三雄股價節節攀高。

他認為，航運雖然漲幅已大，也因基本面、技術面和籌碼面的優勢，成為市場主流，想上船的投資人不宜追漲，待股價拉回量縮再介入，跌破5日線、10日線可逢低布局。

本土法人日前給予貨櫃三雄的目標價都超過200元，萬海最高272元、陽明235元，長榮則為220元。

黃冠華強調，法人所列的目標價，參考就好，不要太執著，貨櫃三雄近期被法人不斷調高評等和目標價，最大的原因在於基本面真的很好，市場找不到更好的族群來替代，因此航運成為台股盤面主流當之無愧。