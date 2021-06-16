各縣市陸續為長者施打疫苗，副總統賴清德今天呼籲民眾，鼓勵家中長者接種疫苗。有許多長輩害怕疫苗副作用，更擔心是否適合施打疫苗？他也要大家不必過度憂心，接種疫苗前，會有醫師專業診療，評估是否適合接種。

賴清德在臉書呼籲民眾，「守護身邊最重要的人，鼓勵家中長者接種疫苗」。他說，目前各縣市已陸續展開疫苗大規模接種作業，這波疫情對年長者威脅較大，政府優先安排長輩施打疫苗，提升年長族群的保護力。

他要拜託各位朋友，如果家中長輩收到疫苗接種通知，請提醒他們在指定的時間、地點，儘速接種。

有許多長輩害怕疫苗副作用，更擔心患有慢性病或罹患癌症，是否適合施打疫苗？賴清德也要大家不必過度憂心，接種疫苗前，會有醫師專業診療，評估是否適合接種。建議接種後請多喝水、多休息，若持續出現胸悶、胸痛、發燒、頭痛等症狀，請立即尋求專業醫療協助。

疫苗配送、施打作業十分繁重，他感謝各縣市政府，以及第一線協助造冊、通知、配送和施打的醫護人員及工作同仁。「讓我們共同努力提高疫苗接種率，守護好身邊最重要的人」。