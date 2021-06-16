女星賈永婕近日號召業界、演藝圈，募集到總價超過9000萬元善款，買了300多台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），幫助第一線的醫護人員，被網友大讚是「抗疫女神」，今（16日）她開直播分享這幾天募資送救命神器的心得。

賈永婕在直播中感謝身邊的神隊友，並提到當時募資的初衷，目標一開始是20台想拋磚引玉，先打給老公王兆杰，竟被對方罵是莽夫，後來她在群組告知一些企業界朋友們，沒想到大家反應熱烈，接著小S、黑人范范也都慷慨解囊。

賈永婕開直播聊募資、出貨過程。（圖／翻攝自臉書）

可賈永婕的這番好意，竟被部份網友酸她有權謀和政治因素，稱她想撕裂台灣，讓賈永婕聽了氣炸，表示自己很愛台灣，「哈囉，有事嗎？為什麼要用這樣態度看別人，我最終目的分裂台灣？我是哪根蔥啊？我真的要跟大家講，從以前到現在，每個人講過都會有紀錄，我從以前到現在都是順時中、愛台灣，我都是說同島一命，為什麼被說是派來打民進黨的人？」讓她相當無奈。

另外，賈永婕也提到親自去了解出貨狀態，正巧碰到衛福部人員，大讚他們做事很認真，「他們做事要對得起所有人民，他們很仔細，去現場驗貨，一個一個看流水編號」，原本自己想去打招呼，但看對方很嚴肅，自己只對他們高呼：「加油fighting！」就跑了，並強調「我很開心能做到這件事，不要用這心態看我，我不是要撕裂台灣的人。」

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