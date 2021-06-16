本土疫情搗亂各行各業的作息，學校的安排也不例外，此次疫情讓許多學生的畢業典禮全部化為泡影，也成為心中的遺憾，羅東鎮公所為此特別幫每一名從鎮立幼兒園畢業的小朋

友製作個人專屬的電子畢業紀念冊，藉以彌補孩子及家長們因疫情而沒有舉行畢業典禮的遺憾。

台灣在五月中旬突然爆發嚴重的本土疫情，學校紛紛讓學生趕緊返家，許多正準備要好好慶祝畢業的學生，最後卻是連向同學、老師道別的機會都沒有，「就這麼草草畢業了」。

羅東鎮長吳秋齡有感於此，特別指示公所幼兒園的相關人員著手準備，要幫156名今年要從鎮立幼兒園畢業的小朋友每個人製作一份個人專屬的電子版畢業紀念冊，而這也代表鎮公所用心為孩子及家長舉辦的另類畢業典禮。

鎮長吳秋齡說，每一份的影像檔案都是「客製化」，每一個孩子都有自己專屬的內容，內容包括孩子從入學後一路成長的點點滴滴、學習花絮，家長、老師的期許，以及孩子自己

許下的願望等。

吳秋齡表示，過去鎮公所都會幫鎮立幼兒園畢業的小朋友一起舉辦一場盛大的畢業典禮，以目前疫情的發展來看，今年勢必沒辦法如此，只能換個方式，幫孩子及家長留下美好的童年回憶，在影像製作完程之後，會存檔在特製的紀念版隨身碟中，一一送到家長的手上；希望讓孩子及家長能平安在家中觀看這份長達1小時的電子版畢業紀念冊，也如同參加了一場畢業典禮，一同回憶過去在鎮立幼兒園學習的點點滴滴，同時彌補今年沒有舉行實體畢業典禮的遺憾。