本土疫情延燒，總統蔡英文表示、從中央到地方、政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗；此說法也引來外界多方揣測。針對媒體人吳子嘉認為，衛福部長陳時中一定會下台，他甚至預測時間就在9月中。前民進黨立委沈富卻不這麼認為，因為蔡英文若真要換陳時中，應會把講的時間和做的時間拉得很近；而如果要調整防疫團隊，他則建議把副總統賴清德推出來。

沈富雄15日在《雲端最前線》中指出，很多人講若換掉陳時中，可能由前副總統陳建仁來接置，當然陳建仁的輩份高，公衛也是他的領域。但讓人有點奇怪的是，在這波疫情中，副總統賴清德已不是低調，而是「沒有調」。

沈富雄5月時曾在政論節目稱，有20個管道想要引進BNT疫苗。沈富雄昨日也在節目中透露，針對BNT疫苗本來可以拿到的20條線，其中一條線，就是他打給賴清德，因為賴清德位階高，總統又不懂這。賴清德很客氣地說，這件事他沒有在管，可以管的是總統和行政院長；沈富雄回說他不同意這種說法，如果成功對大家都好，若失敗我們也盡力了，賴清德才勉強說他去問問看。

沈富雄表示，賴清德知道BNT疫苗這件事他不能碰，他現在很多事也都沒在管，在開會或問他意見時，賴清德可能認為他的角色不重要。沈富雄則指出，若不是內閣改組，而是如果要換或是調整防疫團隊，他則建議把賴清德推出來。