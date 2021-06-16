歐盟外交官透露，歐盟27國會員國今（16）日已經同意，將台灣、美國等8國與地區列入安全旅行名單，成員國將逐步取消對台灣的「非必要旅行」限制，開放這些非歐盟會員國觀光客入境，但是各會員國仍可實施包括隔離在內等個別的入境防疫措施。

路透社報導，15日傳出歐盟27國駐比利時布魯塞爾大使會議今（16）日將審查解除第三國「非必要旅行」限制名單，名單上包括美國及台灣等。

路透社報導，今日召開的大使會議上，27國大使已經同意，將美國、台灣、黎巴嫩、北馬其頓共和國（North Macedonia）、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、香港、澳門等8國與地區列入安全旅行國家名單，預計幾天內生效。

目前列入歐盟安全旅行白名單的國家包括澳洲、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓、泰國等8國。

英國《地鐵報》（Metro）報導，礙於新冠疫情，歐盟自2020年3月起關閉邊境，禁止「非必要旅行」（non-essential travel），過去一年來只陸續開放特定疫情控制得當第三國遊客入境，也就是上述所謂安全旅行國家名單，又稱「白名單」。

入列名單的標準為過去14天每10萬人中的新冠通報案例低於75。

德國之聲報導，入列白名單意味著台灣人現在要赴歐盟旅遊會比較容易，但實際上各會員國仍可額外要求提供新冠病毒檢測陰性報告、或強制實施隔離等入境限制措施。

（持續更新）