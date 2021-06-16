全球經濟快速復甦，引發通膨數據飆升的討論，儘管美國聯準會與財政部皆表態通膨是短暫狀況，但市場對於通膨的擔憂並未緩解，知名對沖基金經理人Kyle Bass則認為，目前美國對於相關數據的計算方法，無法反應真實狀況，實際上通膨的增幅可能已來到12%。

上周美國勞工部公告5月份消費者物價指數（CPI）年增率達5%，創下13 年來最大增幅，此外，5月的生產者物價指數（PPI）較4月上揚0.8%，年增率達6.6%，比市場預期的6.3%還要多出不少，同時也是2010年開始追蹤這項數據後的最大增幅。

CNBC報導，知名對沖基金Hayman Capital Management創辦人Kyle Bass則表示，生產者物價指數使用的連鎖加權法無法反應真實狀況，「這些數據在計算上就已經被人為降低，實際上我們認為曾應該來到12%左右。」

隨著通膨疑慮增加，Kyle Bass建議投資人必要時應該要減少持有現金，將資產轉移到股市上，他說：「股市可跟上85%的通膨率，若將資金放在股市，應該不會損失太多。」

Kyle Bass認為，過去一年多聯準會施行的低利率政策是通膨數字上升的原因之一，「對系統額外挹注超過30%的資金，會削弱消費者的購買力，同時聯準會收購資產的行為，對美國百姓相當不利，這會推升房價與食物的價格。」

事實上，美國聯準會主席Jerome Powell與財政部長Janet Yellen先前都對通膨數據表態，強調目前觀察到的通膨都是暫時的，明年就有機會趨緩。

然而並不是所有專家都買單聯準會的說法，摩根大通執行長Jamie Dimon就認為，通膨並不是短暫的，且旗下銀行已準備好5000億現金，準備在聯準會升息後進行投資布局。

此外，本周四聯準會公開市場委員會（FOMC）將公布最新利率決議，是否維持現有低利率政策成為關注焦點，同時市場預測Jerome Powell可能會對通膨進行最新表態。