勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，透過補助租金、通勤及搬遷費用，協助初次尋職青年及弱勢失業勞工(非自願性離職者或失業期間達三個月以上求職者)，減少因為距離所導致的就業障礙，盡速進入勞動市場。

為協助失業勞工順利回到職場，中彰投分署自103年度推動該計畫至今，成功協助1607名求職者跨區就業，車禍後經歷漫長待業期的小金，及想要提早在高職畢業先幫忙單親家庭家計的小毅，都是該計畫的受惠者。

中彰投分署長林淑媛表示，符合資格的初次尋職青年及失業勞工，只要透過公立就服機構諮詢推介到離家30公里以外地區工作，成功就業滿30天後就可申請。跨域就業津貼包含「租屋補助金」，補助房租的六成，每月最高5000元，最長發給12個月。

若要搬家至租屋處，也有「搬遷補助金」，以搬遷費用收據所列總額核實發給，最高補助3萬元。另不想租屋在外，可選擇交通補助金，視距離每月最高補助3000元。

家住南投信義鄉部落的小金，原在南部工作，不料於返家途中發生車禍，經過住院治療、復健及休養後，他想重回職場，投遞的履歷皆石沉大海。

經就服員建議小金將就業範圍從信義鄉擴大到南投地區，順利媒合製造業的作業員職缺，並搭配「跨域津貼」減輕小金租屋的負擔。

出生單親家庭的小毅，於彰化某國立高職畢業後，希望可以先就業分擔母親的辛苦，卻礙於居住在偏鄉地區，工作機會較少，一直未能找到理想的工作，就服員鼓勵小毅可往外縣市發展，藉此累積更多工作經驗，並運用跨域就業津貼減輕他外地租屋的開銷，小毅已在台中穩定就業滿一年，已經可以獨立操作機台，更是現場主管的得力助手。