中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會，就15日美歐峰會聲明一系列涉華問題表示，有關內容遠遠超出了正常發展雙邊關係的範疇，居高臨下對中國內部事務指手畫腳，無理干涉中國內政，肆意抹黑指責，製造和散布虛假資訊，中方對此強烈不滿，堅決反對。

記者提問，美歐峰會聲明提及新疆、西藏、香港、台灣、東海、南海等一系列涉華問題，指責中國經濟脅迫和傳播虛假資訊。聲明稱，歐美將在各自對華多重定位框架下開展密集磋商和溝通，並將在氣候變化、防擴散及特定地區問題上協調同中國的建設性接觸。中方有何評論。

趙立堅回覆，美歐峰會聲明的有關內容遠遠超出了正常發展雙邊關係的範疇，居高臨下對中國內部事務指手畫腳，無理干涉中國內政，肆意抹黑指責，製造和散布虛假資訊，中方對此強烈不滿，堅決反對。美國和歐盟應該做的是反省自身存在的嚴重問題，他們沒有資格充當別國的教師爺。

趙立堅強調，中方反對任何國家把自己的利益和要求強加於別國，反對搞針對第三國的小圈子、集團政治，反對以意識形態畫線來割裂世界。美國和歐盟應該順應和平發展、合作共贏的時代潮流，遵守聯合國憲章和原則，踐行真正的多邊主義，為國際社會團結抗疫、應對全球性挑戰做出自身應有的貢獻。

美歐都對華提出了所謂「合作、競爭、對手」的三重定位，其實質就是既要損害中國的利益，還要撈中國的便宜。

趙立堅結論稱：「篤信和鼓吹這種論調的人，不是自身智商出了問題，就是低估了中國人的智商。」