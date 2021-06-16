俄羅斯副總理尤里鮑里索夫(Yuri Borisov)表示，俄國國防部與蘇霍伊設計局(Sukhoi)正計劃研製 Su-57戰鬥機的雙座版，這是依據許多國外探詢者的意見，所製作的出口版本。

塔斯社報導，鮑里索夫在視察濱海邊疆區(位在烏蘇里江以東，首府是海參崴)時告訴記者此事。他說：「許多國家對Su-57很感興趣，而且在我看來，隨著我們俄羅斯空部隊開始接收Su-57，人們會對它的性能感到放心，外國客戶已不止一次提出購買的想法，不過他們希望能夠有雙座型。因此國防部和蘇霍伊設計局也正在研製。」

6月初，俄羅斯國防產品出口公司(Rosoboronexport)的首席執行長亞歷山德‧米哈耶夫(Aleksandr Mikheyev)表示，已有5個東南亞國家提出想要購買Su-57戰機，不過他沒有具體的說是哪些國家。

Su-57是俄羅斯的第5代多功能戰鬥機，也是全球第2種5代機。除了防空、攔截作戰以外，也能對地攻擊與反水面目標。它具有超音速巡航性能、內置武器、雷達波吸收塗層，以及最先進的感測系統。到 2024 年底，俄羅斯空軍將接收 22 架 Su-57，到 2028 年，數量還可增加到 76 架。