中央第二波配給台中市3萬7200劑疫苗，預計17日到貨，台中市長盧秀燕也公布，這批疫苗預計於週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲以上長輩接種，今日（16日）下午開始發放「疫苗接種通知單」，長輩們不用預約、搶名額，前往指定快打站即可接種。

盧秀燕說，中央配發疫苗有限，第一波7萬3500劑疫苗提供第一至五類及第六類85歲以上長輩施打，截至15日已施打2萬4000多劑疫苗，完成率約33％，16日統計至中午12時，再施打1萬5440劑，其中快打站長者施打7013劑，至今一共施打3萬9858萬劑，完成率約54％，已經打了一半。

盧秀燕說，中央第二波增配台中37200劑疫苗，這批將開放第六類80歲以上、未滿85歲長輩接種；全市80至84歲的在籍長輩約4萬3000多人，市府正加速造冊、製作疫苗通知單，將由民政系統配送到長輩家中，與上一波85歲以上的長輩相同，「在家等就好」，預計最快16日晚可拿到疫苗通知單，慢的話這兩天陸續會收到，請長輩不用擔心。

盧秀燕說，根據這幾日快打站的施打經驗，市府觀察到長輩習慣上午出門、下午可能需要午休，因此將規劃於19、20日上午為長輩施打疫苗，符合長輩生活型態，也能讓連日辛苦為民眾注射疫苗的全市醫護人員、前線防疫人員稍微休息。

另，針對不在籍的長輩該如何施打疫苗，盧秀燕強調，不在籍、但居住在台中的長輩，可以請家人幫忙到全國的專責醫療院所預約施打疫苗。